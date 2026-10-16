DAX 25.383 +0,3%ESt50 6.168 -0,4%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 11,00 +1,1%Nas 26.713 +0,1%Bitcoin 72.995 -0,3%Euro 1,1229 +0,1%Öl 105,5 -0,4%Gold 4.174 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Guangdong Marubi Biotechnology A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd. Registered Shs -A-
25.64 CNY -1.67 CNY -6.11 %
Charts | News | Analysen

Guangdong Marubi Biotechnology A wird voraussichtlich am 31.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,161 CNY. Das entspräche einem Zuwachs von 7,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,150 CNY erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 716,1 Millionen CNY aus – eine Steigerung von 5,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Guangdong Marubi Biotechnology A einen Umsatz von 681,2 Millionen CNY eingefahren.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,741 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,620 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,62 Milliarden CNY, gegenüber 3,44 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Guangdong Marubi Biotechnology A Aktie News

Werbung

Guangdong Marubi Biotechnology A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Guangdong Marubi Biotechnology A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.