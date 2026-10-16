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Erste Schätzungen: Guangzhou Baiyun International Airport gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd (A)
7.86 CNY -0.05 CNY -0.63 %
Charts | News | Analysen

Guangzhou Baiyun International Airport öffnet voraussichtlich am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,088 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,33 Prozent verringert. Damals waren 0,150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Guangzhou Baiyun International Airport 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,11 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 6,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Guangzhou Baiyun International Airport 1,97 Milliarden CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,311 CNY, während im vorherigen Jahr noch 0,620 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,53 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,94 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.net

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