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Erste Schätzungen: Guangzhou Guanggang Gases and Energy A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

10.04.26 06:21 Uhr

Guangzhou Guanggang Gases and Energy A präsentiert voraussichtlich am 25.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,059 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,050 CNY erwirtschaftet worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 812,2 Millionen CNY – das wäre ein Zuwachs von 34,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 605,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,221 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,190 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,70 Milliarden CNY, gegenüber 2,10 Milliarden CNY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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