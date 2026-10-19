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Erste Schätzungen: GXO Logistics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

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GXO Logistics Inc Registered Shs When Issued
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GXO Logistics lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GXO Logistics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,855 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte GXO Logistics noch 0,510 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll GXO Logistics im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,54 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 4,28 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,02 USD, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 13,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,18 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.net

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