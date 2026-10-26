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Erste Schätzungen: H+H International A-S (B) präsentiert Quartalsergebnisse

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H+H International A-S (B)
12.42 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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H+H International A-S (B) wird voraussichtlich am 10.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,000 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,700 DKK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll H+H International A-S (B) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 749,3 Millionen DKK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 738,0 Millionen DKK erwirtschaftet worden waren, um 1,52 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,188 DKK im Vergleich zu -40,300 DKK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,68 Milliarden DKK, gegenüber 2,74 Milliarden DKK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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