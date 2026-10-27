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Erste Schätzungen: H Lundbeck A-S Registered B legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
H. Lundbeck A-S Registered Shs -B-
7.02 EUR -0.03 EUR -0.43 %
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H Lundbeck A-S Registered B wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,11 DKK aus. Im letzten Jahr hatte H Lundbeck A-S Registered B ebenfalls einen Gewinn von 1,11 DKK je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 2,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 6,35 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,20 Milliarden DKK umgesetzt.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,70 DKK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,22 DKK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 25,96 Milliarden DKK, gegenüber 24,35 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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