Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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HAIN CELESTIAL GROUP wird voraussichtlich am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,031 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 23,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 278,0 Millionen USD gegenüber 363,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,157 USD, gegenüber -5,890 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,37 Milliarden USD im Vergleich zu 1,56 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.net
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HAIN CELESTIAL GROUP Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.05.19
|HAIN CELESTIAL GROUP Peer Perform
|Wolfe Research
|10.05.19
|HAIN CELESTIAL GROUP Buy
|Maxim Group
|08.02.19
|HAIN CELESTIAL GROUP Buy
|Maxim Group
|08.11.18
|HAIN CELESTIAL GROUP Buy
|Maxim Group
|05.06.18
|HAIN CELESTIAL GROUP Buy
|Deutsche Bank AG