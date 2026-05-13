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Erste Schätzungen: HAIN CELESTIAL GROUP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
HAIN CELESTIAL GROUP INC.
0.61 EUR -0.05 EUR -7.51 %
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HAIN CELESTIAL GROUP wird voraussichtlich am 14.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,031 USD. Im Vorjahresquartal waren -3,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten eine Verringerung von 23,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 278,0 Millionen USD gegenüber 363,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,157 USD, gegenüber -5,890 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 1,37 Milliarden USD im Vergleich zu 1,56 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
17.05.19 HAIN CELESTIAL GROUP Peer Perform Wolfe Research
10.05.19 HAIN CELESTIAL GROUP Buy Maxim Group
08.02.19 HAIN CELESTIAL GROUP Buy Maxim Group
08.11.18 HAIN CELESTIAL GROUP Buy Maxim Group
05.06.18 HAIN CELESTIAL GROUP Buy Deutsche Bank AG

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