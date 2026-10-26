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Erste Schätzungen: Hamamatsu Photonics KK mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hamamatsu Photonics KK
11.70 EUR 0.10 EUR 0.86 %
Charts | News | Analysen

Hamamatsu Photonics KK präsentiert in der voraussichtlich am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 40,10 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 161,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hamamatsu Photonics KK 15,36 JPY je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Hamamatsu Photonics KK im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 65,53 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,82 Prozent gesteigert.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 58,61 JPY im Vergleich zu 47,32 JPY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 235,89 Milliarden JPY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 212,05 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.net

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