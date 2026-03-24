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Erste Schätzungen: Hangzhou First PV Material präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

25.03.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hangzhou First PV Material Co Ltd
19,50 CNY 0,38 CNY 1,99%
Charts|News|Analysen

Hangzhou First PV Material wird voraussichtlich am 09.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,170 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,95 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,17 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,400 CNY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,500 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 17,95 Milliarden CNY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 19,06 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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