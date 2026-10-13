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Erste Schätzungen: Hayward informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

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Aktien
Hayward Holdings Inc Registered Shs
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Hayward wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,153 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 39,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,110 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent auf 251,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 244,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,862 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,680 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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