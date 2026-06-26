Erste Schätzungen: HCL Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HCL Technologies öffnet voraussichtlich am 13.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,60 INR gegenüber 14,18 INR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 338,02 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 11,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 303,49 Milliarden INR in den Büchern standen.

39 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 71,62 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 61,46 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1.408,04 Milliarden INR, gegenüber 1.301,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net