Erste Schätzungen: HealthEquity zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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HealthEquity stellt voraussichtlich am 01.12.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,15 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 94,92 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,590 USD je Aktie erzielt worden waren.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,78 Prozent auf 347,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 322,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,72 USD aus. Im Vorjahr waren 2,46 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 1,42 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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