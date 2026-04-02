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Erste Schätzungen: Heba Fastighets Registered B gewährt Anlegern Blick in die Bücher

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Heba Fastighets AB Registered Shs -B-
2,51 EUR 0,05 EUR 1,83%
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Heba Fastighets Registered B wird voraussichtlich am 22.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,300 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Heba Fastighets Registered B ein EPS von 0,320 SEK je Aktie vermeldet.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent auf 157,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 150,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 1,60 SEK aus. Im Vorjahr waren 1,80 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 643,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 605,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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