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Erste Schätzungen: Heg verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

14.04.26 06:21 Uhr

Heg stellt voraussichtlich am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 11,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,820 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 7,49 Milliarden INR aus – eine Steigerung von 38,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Heg einen Umsatz von 5,42 Milliarden INR eingefahren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 29,72 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,96 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 27,65 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 21,48 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net

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