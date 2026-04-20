Erste Schätzungen: HelloFresh veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Ausblick auf Zahlen

Mit Spannung warten die Anleger auf die HelloFresh-Bilanz.

HelloFresh wird voraussichtlich am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,673 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,770 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 12,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,68 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,93 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,421 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,590 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,38 Milliarden EUR, gegenüber 6,76 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net