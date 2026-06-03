DAX24.433 -0,7%Est506.050 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,7700 -1,6%Nas25.679 -1,0%Bitcoin53.043 -0,8%Euro1,1547 +0,1%Öl91,91 -0,5%Gold4.178 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Micron Technology 869020 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Intel 855681 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Vonovia A1ML7J BASF BASF11 Apple 865985 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Eskalation im Nahost-Konflikt und Inflationssorgen: Asiens Börsen unter Druck -- UniCredit schnappt sich weitere Commerzbank-Anteile
Top News
Hang Seng-Titel China Resources Land-Aktie: China Resources Land senkt Dividende Hang Seng-Titel China Resources Land-Aktie: China Resources Land senkt Dividende
Hang Seng-Wert PetroChina-Aktie: Über diese Dividende können sich PetroChina-Anleger freuen Hang Seng-Wert PetroChina-Aktie: Über diese Dividende können sich PetroChina-Anleger freuen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kennzahlen im Überblick

Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

10.06.26 06:21 Uhr
Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt | finanzen.net

Hennes Mauritz (H M, H&M) gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten erwarten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
14,93 EUR 0,11 EUR 0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hennes Mauritz (H M, H&M) stellt voraussichtlich am 25.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,75 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,48 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hennes Mauritz (H M, H&M) nach den Prognosen von 20 Analysten im Schnitt 55,44 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,71 Milliarden SEK umgesetzt worden.

29 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,04 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,58 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 221,88 Milliarden SEK, gegenüber 228,29 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

DatumRatingAnalyst
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.01.2025HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
02.12.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
25.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyDeutsche Bank AG
13.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) BuyUBS AG
05.11.2024HennesMauritz AB (HM, H&M) OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.06.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldJefferies & Company Inc.
28.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) NeutralUBS AG
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) HoldDeutsche Bank AG
18.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
21.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightBarclays Capital
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) SellGoldman Sachs Group Inc.
20.05.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.04.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026HennesMauritz AB (HM, H&M) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen