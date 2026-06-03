Erste Schätzungen: Hennes Mauritz (H M, H&M) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kennzahlen im Überblick

Hennes Mauritz (H M, H&M) gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten erwarten.

Hennes Mauritz (H M, H&M) stellt voraussichtlich am 25.06.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 18 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,75 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,48 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Hennes Mauritz (H M, H&M) nach den Prognosen von 20 Analysten im Schnitt 55,44 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 56,71 Milliarden SEK umgesetzt worden.

29 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 8,04 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 7,58 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 221,88 Milliarden SEK, gegenüber 228,29 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net