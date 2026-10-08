Erste Schätzungen: Hexagon Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Hexagon Registered B wird voraussichtlich am 23.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
11 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,073 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Hexagon Registered B einen Verlust von -0,140 SEK je Aktie eingefahren.
Die Umsatzschätzungen von 13 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,01 Milliarden EUR, was einem Umsatz von 14,49 Milliarden SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,313 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,55 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,13 Milliarden EUR, gegenüber 60,06 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
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