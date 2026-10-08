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Erste Schätzungen: Hexpol (B) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexpol AB (B)
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Hexpol (B) lädt voraussichtlich am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,54 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 14,07 Prozent erhöht. Damals waren 1,35 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,06 Milliarden SEK – ein Plus von 7,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexpol (B) 4,69 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,04 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,64 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 19,92 Milliarden SEK, gegenüber 19,32 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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