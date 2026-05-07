Erste Schätzungen: Hexpol (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Werte in diesem Artikel
Hexpol (B) präsentiert in der voraussichtlich am 20.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,46 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,56 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,05 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,00 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,61 SEK, gegenüber 5,64 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 19,01 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 19,32 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexpol (B)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexpol (B)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Hexpol (B) Aktie News
Hexpol (B) Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hexpol (B) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.