Erste Schätzungen: High Tide gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

30.08.26 06:21 Uhr

High Tide wird voraussichtlich am 14.09.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,018 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 CAD erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 28,87 Prozent auf 192,9 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 149,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,051 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,620 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 744,9 Millionen CAD, gegenüber 594,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net