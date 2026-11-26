HIS stellt voraussichtlich am 11.12.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass HIS im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 63,23 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 39,30 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 5,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 112,77 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 106,78 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,973 JPY, gegenüber 63,16 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 391,38 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 373,11 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net