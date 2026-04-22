Erste Schätzungen: Home Bancorp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
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Home Bancorp öffnet voraussichtlich am 20.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,46 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Home Bancorp in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,73 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 38,6 Millionen USD im Vergleich zu 51,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,95 USD, gegenüber 5,87 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 156,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 208,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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