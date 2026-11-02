DAX 25.818 -0,9%ESt50 6.131 -1,2%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,17 -1,0%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.812 -0,4%Euro 1,1182 -0,2%Öl 110,0 -6,5%Gold 3.875
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Erste Schätzungen: Home Depot vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot
294.30 EUR 1.40 EUR 0.48 %
Charts | News | Analysen

Home Depot gibt voraussichtlich am 17.11.2026 die Zahlen für das am 31.10.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

32 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,83 USD aus. Im letzten Jahr hatte Home Depot einen Gewinn von 3,62 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 28 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 42,77 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 3,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 41,35 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 33 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,00 USD, während im vorherigen Jahr noch 14,23 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 30 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 171,55 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 164,68 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

Aktuelle Home Depot Aktie News

Werbung

Home Depot Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Home Depot nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
18.11.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
26.02.25 Home Depot Verkaufen DZ BANK
18.05.22 Home Depot Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.03.21 Home Depot Outperform Credit Suisse Group
19.08.20 Home Depot buy Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.