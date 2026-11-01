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Erste Schätzungen: HomeMaid (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
HomeMaid AB (B)
29.90 SEK 0.20 SEK 0.67 %
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HomeMaid (B) wird voraussichtlich am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,617 SEK je Aktie gegenüber 0,570 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 174,1 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 11,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,4 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,96 SEK, gegenüber 1,74 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 724,7 Millionen SEK im Vergleich zu 597,2 Millionen SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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