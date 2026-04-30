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Erste Schätzungen: HomeMaid (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

03.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HomeMaid AB (B)
32,60 SEK -1,30 SEK -3,83%
Charts|News|Analysen

HomeMaid (B) lädt voraussichtlich am 18.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,468 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

HomeMaid (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,2 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,22 SEK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,74 SEK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 713,4 Millionen SEK, gegenüber 597,2 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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