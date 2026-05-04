Erste Schätzungen: Honeywell Automation India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Honeywell Automation India wird voraussichtlich am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 154,20 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Honeywell Automation India 158,26 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 11,48 Milliarden INR gegenüber 11,15 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 587,85 INR je Aktie, gegenüber 592,15 INR je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 47,30 Milliarden INR fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 41,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net