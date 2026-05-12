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Erste Schätzungen: Hormel Foods präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

13.05.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hormel Foods Corp.
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Hormel Foods veröffentlicht voraussichtlich am 28.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,357 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 8,18 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,330 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,96 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 2,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,870 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 12,30 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 12,11 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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09.09.2015Hormel Foods HoldBB&T Capital Markets
21.11.2014Hormel Foods HoldDeutsche Bank AG
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05.04.2016Hormel Foods UnderweightBB&T Capital Markets
23.11.2011Hormel Foods underperformD.A. Davidson & Co.
01.06.2005Update Hormel Foods Corp.: UnderweightJP Morgan

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