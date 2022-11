Erste Schätzungen: HP stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Aktien in diesem Artikel

HP stellt voraussichtlich am 22.11.2022 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

14 Analysten schätzen im Schnitt, dass HP im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,845 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,940 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll HP 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,79 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte HP 16,68 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 15 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,08 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,79 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 62,96 Milliarden USD, gegenüber 63,49 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

