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Erste Schätzungen: Hua Xia Bank präsentiert Quartalsergebnisse

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Aktien
Hua Xia Bank Co Ltd (A)
6.27 CNY -0.07 CNY -1.10 %
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Hua Xia Bank präsentiert voraussichtlich am 31.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,384 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,380 CNY je Aktie erzielt worden.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 23,86 Milliarden CNY gegenüber 42,62 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 44,02 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,44 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,62 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 96,77 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 168,17 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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