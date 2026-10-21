Erste Schätzungen: Hudson Pacific Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Hudson Pacific Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,730 USD. Dies würde einen Gewinn von 65,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Hudson Pacific Properties -2,100 USD je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 3,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 181,6 Millionen USD gegenüber 187,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -3,840 USD, gegenüber -12,810 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 720,1 Millionen USD im Vergleich zu 834,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.net
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