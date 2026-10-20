Erste Schätzungen: Hut 8 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Hut 8 wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,810 USD gegenüber 0,430 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Hut 8 nach den Prognosen von 21 Analysten im Schnitt 75,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 83,5 Millionen USD umgesetzt worden.
Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -4,766 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -2,140 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 23 Analysten auf durchschnittlich 292,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 235,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.net
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