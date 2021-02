Erste Schätzungen: Hutchison China MediTech präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hutchison China MediTech wird voraussichtlich am 04.03.2021 die Bücher zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,037 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 17,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,045 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 56,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 52,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,200 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -0,160 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 218,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 204,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net