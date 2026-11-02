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Erste Schätzungen: HUYA A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
HUYA Inc (A) (spons. ADRs)
1.74 EUR -0.08 EUR -4.13 %
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HUYA A präsentiert in der voraussichtlich am 17.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,175 CNY aus. Im letzten Jahr hatte HUYA A einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,80 Milliarden CNY, was einem Umsatz von 235,9 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,564 CNY je Aktie, gegenüber -0,070 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 7,13 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 904,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
13.06.18 HUYA A Buy Needham & Company, LLC

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