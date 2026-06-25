Erste Schätzungen: Hyatt Hotels veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Hyatt Hotels wird voraussichtlich am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
21 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,903 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,030 USD erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal soll Hyatt Hotels mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,51 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,56 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,540 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,15 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,15 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Hyatt Hotels und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Hyatt Hotels
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hyatt Hotels
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent