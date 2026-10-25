DAX 25.182 -0,7%ESt50 6.068 -0,3%MSCI World 4.875 -0,4%Top 10 Crypto 10,75 ±0,0%Nas 25.955 -0,2%Bitcoin 71.791 -0,5%Euro 1,1204 ±0,0%Öl 116,7 +3,1%Gold 3.994
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Hyperfine legt Quartalsergebnis vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hyperfine Inc Registered Shs
0.72 USD 0.00 USD -0.19 %
Charts | News | Analysen

Hyperfine äußert sich voraussichtlich am 09.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD gegenüber -0,140 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Hyperfine in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 68,31 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 5,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,340 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,430 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 20,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 13,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Hyperfine Aktie News

Werbung

Hyperfine Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hyperfine nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.