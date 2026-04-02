Erste Schätzungen: IBM präsentiert Quartalsergebnisse

Kennzahlen im Blick

IBM gewährt einen Blick in die Bücher – damit rechnen Analysten.

IBM lässt sich voraussichtlich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird IBM die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,81 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 15,60 Milliarden USD – ein Plus von 7,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 14,54 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,39 USD im Vergleich zu 11,17 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 71,18 Milliarden USD, gegenüber 67,54 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net