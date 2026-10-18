Erste Schätzungen: Ichor legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Ichor wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,453 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Ichor noch -0,670 USD je Aktie verloren.
Im abgelaufenen Quartal soll Ichor nach den Prognosen von 8 Analysten 330,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 37,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 239,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,540 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,24 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 947,7 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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