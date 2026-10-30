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Erste Schätzungen: Indo Count Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

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Aktien
Indo Count Industries Ltd Registered Shs
449.05 21.55 5.04 %
Charts | News | Analysen

Indo Count Industries wird voraussichtlich am 14.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,60 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,97 INR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,18 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 24,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,62 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,49 INR, gegenüber 6,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 52,25 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,72 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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