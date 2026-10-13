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Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Industrial Logistics Properties Trust
6.20 EUR -0.10 EUR -1.59 %
Charts | News | Analysen

Industrial Logistics Properties Trust wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,330 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 117,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Industrial Logistics Properties Trust einen Umsatz von 110,9 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,635 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 466,5 Millionen USD, gegenüber 448,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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Datum Rating Analyst
06.02.18 Industrial Logistics Properties Trust Registered Outperform RBC Capital Markets
06.02.18 Industrial Logistics Properties Trust Registered Buy B. Riley FBR, Inc.

Information

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