Erste Schätzungen: Industrial Logistics Properties Trust öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Industrial Logistics Properties Trust wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,330 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 117,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 5,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Industrial Logistics Properties Trust einen Umsatz von 110,9 Millionen USD eingefahren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,635 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,000 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 466,5 Millionen USD, gegenüber 448,9 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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