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Erste Schätzungen: Infant Bacterial Therapeutics (B) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infant Bacterial Therapeutics AB (B)
6.09 EUR 0.19 EUR 3.22 %
Charts | News | Analysen

Infant Bacterial Therapeutics (B) lädt voraussichtlich am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -2,670 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Infant Bacterial Therapeutics (B) noch -0,750 SEK je Aktie verloren.

1 Analyst geht von einem Umsatz von 0,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -6,720 SEK aus. Im Vorjahr waren -4,840 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 0,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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