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Erste Schätzungen: Infrastrutture Wireless Italiane stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A.
7.35 EUR 0.12 EUR 1.59 %
Charts | News | Analysen

Infrastrutture Wireless Italiane äußert sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,093 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Infrastrutture Wireless Italiane einen Gewinn von 0,100 EUR je Aktie eingefahren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 0,98 Prozent auf 268,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 271,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,376 EUR im Vergleich zu 0,390 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 1,07 Milliarden EUR, gegenüber 1,08 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

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