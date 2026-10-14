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Erste Schätzungen: ING Group NV (spons ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
ING Group NV (spons. ADRs)
30.00 EUR 0.80 EUR 2.74 %
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ING Group NV (spons ADRs) äußert sich voraussichtlich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,764 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem ING Group NV (spons ADRs) 0,700 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll ING Group NV (spons ADRs) 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 7,10 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ING Group NV (spons ADRs) 6,89 Milliarden USD umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 20 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,85 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,39 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 28,14 Milliarden USD, gegenüber 69,69 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

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14.06.19 ING Group NV (spons ADRs) Underweight Barclays Capital

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