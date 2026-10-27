Erste Schätzungen: InMode veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
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InMode präsentiert in der voraussichtlich am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,321 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte InMode 0,340 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,71 Prozent auf 91,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,30 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,43 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 370,3 Millionen USD, gegenüber 370,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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