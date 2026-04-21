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Erste Schätzungen: Innospec vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

22.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Innospec IncShs
64,00 EUR 0,50 EUR 0,79%
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Innospec wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,02 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 22,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,31 USD je Aktie erzielt worden waren.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 432,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 1,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Innospec einen Umsatz von 440,8 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,96 USD, während im vorherigen Jahr noch 4,67 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,78 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net

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09.11.2017Innospec NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
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19.12.2016Innospec NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
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