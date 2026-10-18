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Erste Schätzungen: Innovative Industrial Properties stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Innovative Industrial Properties
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Charts | News | Analysen

Innovative Industrial Properties öffnet voraussichtlich am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten schätzen, dass Innovative Industrial Properties für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,900 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Innovative Industrial Properties in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 60,7 Millionen USD im Vergleich zu 64,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,26 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,93 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 6 Analysten auf durchschnittlich 253,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 266,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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