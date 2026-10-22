DAX 25.645 +1,3%ESt50 6.208 +1,4%MSCI World 4.953 +0,6%Top 10 Crypto 11,06 +2,1%Nas 26.703 +1,1%Bitcoin 73.610 -1,7%Euro 1,1245 +0,1%Öl 110,9 +1,9%Gold 4.091 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Erste Schätzungen: Instabank ASA Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Instabank ASA Registered Shs
0.44 EUR -0.02 EUR -3.70 %
Charts | News | Analysen

Instabank ASA Registered wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,093 NOK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 16,25 Prozent erhöht. Damals waren 0,080 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 6,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 222,2 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 236,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,351 NOK je Aktie, gegenüber 0,300 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 845,3 Millionen NOK fest. Im Vorjahr waren noch 922,2 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Instabank ASA Registered Aktie News

Werbung

Instabank ASA Registered Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Instabank ASA Registered nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.