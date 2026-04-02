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Erste Schätzungen: Intea Fastigheter Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

07.04.26 06:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Intea Fastigheter AB Registered Shs -B-
6,40 EUR -0,08 EUR -1,16%
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Intea Fastigheter Registered B wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

3 Analysten schätzen, dass Intea Fastigheter Registered B für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,937 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Intea Fastigheter Registered B 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 452,1 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 26,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Intea Fastigheter Registered B 356,0 Millionen SEK umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,16 SEK aus. Im Vorjahr waren 2,53 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1,86 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

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