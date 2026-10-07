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Erste Schätzungen: Intea Fastigheter Registered B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

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Intea Fastigheter AB Registered Shs -B-
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Intea Fastigheter Registered B wird voraussichtlich am 22.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,11 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Intea Fastigheter Registered B 0,790 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Intea Fastigheter Registered B soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 464,9 Millionen SEK abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 392,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 4,39 SEK je Aktie, gegenüber 2,53 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 1,80 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 1,56 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

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