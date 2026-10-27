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Erste Schätzungen: Integra Resources präsentiert Quartalsergebnisse

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Integra Resources Corp Registered Shs
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Integra Resources stellt voraussichtlich am 11.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,061 USD je Aktie gegenüber -0,070 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Laut einer Schätzung von 3 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 84,2 Millionen USD betragen, verglichen mit 97,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,263 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 297,5 Millionen USD, gegenüber 340,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

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