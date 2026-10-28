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Erste Schätzungen: Inter Company informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel
Aktien
Inter & Company Incorporation Registered Shs
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Charts | News | Analysen

Inter Company wird voraussichtlich am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,188 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,32 Prozent auf 539,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 722,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,769 USD im Vergleich zu 0,530 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,11 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

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